Há 1h e 31min

No «Conta-me», Maria Cerqueira Gomes esteve à conversa com Isaltino Morais, o Presidente da Câmara de Oeiras recorda os seus pais e afirma que os tem bem presente as suas memórias. Isaltino Morais recorda que esteve na guerra do Ultramar e fala da sua simpatia por Sá Carneiro.