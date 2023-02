26 jan, 23:12

Em «Quero é Viver», Rodrigo (Tiago Felizardo) olha agastado para Olga (Sara Barradas) a insistir querer saber se ele acabou com Susana (Ana Cloe), mas ele foge do assunto. Olga cruza-se com Santiago (Pedro Hossi), admitindo ter ido ali para convencer Rodrigo a voltar para Irene (Joana Seixas) e tem uma ideia.