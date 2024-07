«Isso está mesmo muito suspeito. Vamos ter de falar com a Soraia»

Há 1h e 44min

Em «Cacau», Tomané (Salvador Nery) conta a Valdemar (Vitor Hugo) da história de Lola (Ana Burstoff) ter ontem levado comprimidos ao quarto de Justino (António Capelo) juntamente com um copo de água que Soraia lhe entregou, com Rosa a confirmar que isso aconteceu mesmo, juntando-se ao facto da testemunha deles ter visto Soraia (Paula Neves) a partir um copo na cozinha. Valdemar diz a Tomané que tudo aponta cada vez mais que Soraia está implicada na morte de Justino, precisando descobrirem os diamantes que Simone deu a Soraia. Tomané está absolutamente desolado com Soraia.