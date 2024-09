Há 1h e 43min

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) conta a Marco (Diogo Amaral) que Marlene (Leonor Seixas) conseguiu através dos seus atributos convencer o piloto do helicóptero a mentir que Cacau (Matilde Reymão) tinha viajado com ele, dando-lhe depois o sonífero para o fazer despenhar-se a meio da viagem, fazendo tudo crer que Cacau estava com ele. Marco diz agora ter de tratar que Cacau se desiluda com Tiago (José Condessa) antes de a libertar.