«Isto foi tudo muito bem engendrado para a polícia pensar que não há crime!»

Há 2h e 22min

Conceição Oliveira e José Oliveira estiveram no nosso programa a 8 de dezembro para falar do desaparecimento da irmã Fátima Araújo. Sem saber do paradeiro da familiar há 15 dias, a família desesperava por ajuda e informações que podiam levar ao paradeiro da irmã. Agora, há desenvolvimentos: Fátima foi encontrada morta a 28 de dezembro de 2023 mas a família só foi informada dia 9 de janeiro de 2024. Contudo, a história não fica por aqui. Aquando do reconhecimento do corpo, José viu o impensável: «O corpo não estava limpo, estava cheio de lama»

A família mostrou a emoção e a indignação em que vivem por não terem sido informado no imediato e continuam à espera de respostas para saber o que aconteceu, nomeadamente o porquê de roupa da familiar estar ainda no local onde foi encontrada sem vida.

As autoridades terão descartado a ideia de crime e apontam causas naturais, contudo, a família não vai descansar até que todas as respostas sejam dadas.

Fátima deixa o marido, que tem um atraso cognitivo e de quem era cuidadora.