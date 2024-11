Ivete Oliveira viveu em depressão após fim do casamento com António Oliveira: «Quem é que gosta de ser trocada?»

Há 1h e 21min

Ivete Oliveira, que há mais de 20 anos enfrenta uma batalha contra o cancro, partilha a sua comovente e inspiradora história no programa "Goucha". A sua vida, marcada por dois casamentos cheios de desafios – incluindo um com o ex-selecionador António Oliveira – e uma dedicação incansável ao voluntariado e à família, reflete a força inabalável e resiliência de uma mulher que nunca desistiu. Com uma abordagem franca e emocionante, Ivete revela como tem superado cada obstáculo, tornando-se um verdadeiro exemplo de coragem.