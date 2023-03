Ivone muda o nome da irmã para «Glória Cusca»

Há 24 min

Em «Festa é Festa», Ivone (Maria Emília Correia) está mais arranjada do que é costume e Glória pergunta-lhe onde vai. Ela diz que Corcovada (Maria do Céu Guerra) a mandou chamar porque tem um assunto importante para falar com ela. Ao ouvir isto, Glória (Catarina Avelar) levanta-se e diz que vai com ela.