Ivone olha para António com «olhos gulosos»

18 jan, 22:32

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está danada com os comentários que Ivone (Maria Emília Correia) fez sobre a sua loja e com a forma como olhou para António (Luís Simões). Aida questiona-se sobre o que a terá trazido à aldeia, já que há muito tempo que mora em Lisboa e agora até está num lar. Aida volta a focar-se em António e diz que o aceita de novo na mercearia, pedindo-lhe para esquecer a ideia do take-away. António percebe que vai ter ali um problema.