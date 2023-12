Ontem às 17:04

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Humberto Neto, que foi toxicodependente durante 17 anos. O nosso convidado explica-nos como as drogas tomam posse da mente e do corpo de pessoas viciadas. Humberto recorda episódio que o marcou, relativamente ao mundo do tráfico de droga.