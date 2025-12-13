«Já passei pela mesma dor»: a mãe que venceu a fome e se dedicou a ajudar carenciados

Há 1h e 26min

No «Momento Certo», conhecemos uma história inspiradora de superação. Cátia tornou-se mãe aos 19 anos e, ao longo da vida, enfrentou grandes dificuldades financeiras, chegando a passar fome e a precisar de ajuda para alimentar os seus três filhos.

Foi essa experiência de carência e desespero que a motivou a mudar de vida. Após superar as dificuldades, Cátia dedicou-se a ajudar pessoas carenciadas, fundando uma página online sob o mote "Fazer o bem sem olhar a quem".

Ela usa a sua experiência pessoal como motor para a caridade:

"Já passei pela mesma dor e desespero de algumas famílias"

Cátia atribui a sua força para não desistir aos filhos e expressa a gratidão por hoje poder ajudar: "Graças a Deus hoje tenho força e posso ajudar os outros!".

No programa, Cátia foi surpreendida e homenageada com mensagens emocionantes das famílias que a sua dedicação e trabalho têm ajudado.