Já se imaginou a viver com 6 quilos ao peito? Sandra desespera por ajuda: «Simplesmente lavar a roupa, ou trabalhar... o peso é muito»

Há 2h e 6min

No «Dois às 10», Sandra Loureiro conta-nos como é viver com seios de dimensão e penso fora do comum e como isto afeta negativamente a sua vida e da sua família. Tarefas comuns ou simplesmente brincar com a filha, tornam-se desafios olímpicos. A após ter sido diagnosticada com fibromialgia, uma redução mamária é essencial para Sandra conseguir recuperar a sua saúde e mobilidade, mas o Sistema Nacional de Saúde já lhe negou a cirurgia 3 vezes.