Já se sabe qual a data do casamento de Bino e Florinda! Saiba tudo!

Há 1h e 2min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) gostou que Florinda (Ana Brito e Cunha) tivesse convidado Corcovada (Maria do Céu) para ser madrinha de casamento deles, pois pode bancar uma festa com tudo do bom e do melhor. Florinda fica chateada por Albino só pensar nisso. Antes que os pais comecem a discutir, Carlos (Rodrigo Paganelli) abraça-os e dá-lhes os parabéns. Florinda anuncia que o casamento será no dia do batizado de Bininha.