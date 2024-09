Jaciara Dias conta a verdadeira versão da história: Afinal como é que conheceu o ex-jogador de futebol Deco? Surpreenda-se!

Há 1h e 49min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Jaciara Dias, que recorda um dos períodos mais negros da sua vida: o divórcio do ex-jogador de futebol Deco, um filho doente e uma depressão. A nossa convidada diz-nos como reagiu à separação. Em estúdio, Jaciara Dias recorda como é que conheceu o Deco com quem teve cerca de 6/7 anos. A comentadora do V+ Fama recorda o momento em que teve um aborto espontâneo.