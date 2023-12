Jaime arrasa Bárbara: «Tu és uma pessoa esquemática, és manipuladora…»

Há 30 min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) abre o jogo com Bárbara (Madalena Brandão) a assumir que foi ele quem lhe mandou as flores com o cartão, acusando-a de o andar a manipular. Bárbara olha aflita para Jaime a dizer que ela provou mais uma vez que não mudou nada e continua a arranjar-lhe problemas com os seus esquemas, dizendo ser melhor acabarem com aquela relação. Bárbara sai arrasada. Jaime esboça ar abalado, mas resoluto na sua decisão.