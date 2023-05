Jaime confessa a Camila: «O nosso problema é precisamente esse»

Há 1h e 50min

Em «Queridos Papás», Camila (Ana Varela) diz a Jaime (Fernando Pires) que deviam pôr o passado para trás para não terem mais problemas um com o outro, achando que deviam focar-se no presente, continuando a sonhar com a ideia de ter outro filho. Jaime disfarça o seu incómodo.