Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia), Martim (Lucas Dutra) e Tiago (José Condessa) entram carregados com as malas de Salomão (Paulo Pires), com Jaime a dizer a Vanda para avisar Salomão para as vir buscar. Lalá (Inês Castel-Branco) troça com Jaime a dizer que só agora é que ele está a demonstrar ser um verdadeiro homem. Lalá e Salomão ficam atónitos por Jaime revelar agora que ele e Martim voltaram para casa.