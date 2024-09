Jaime e Vitória dão de caras com Lalá a viver lá em casa

Há 2h e 43min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) despeja com desprezo na sala as coisas que Vitória (Teresa Tavares) tinha no quarto. Martim (Lucas Dutra) recorda Lalá que foi ela quem fez com que Jaime (Sérgio Praia) a deixasse por o ter traído com Salomão (Paulo Pires), olhando reprovador para Lalá a voltar a falar do caso de assédio de Jaime a Joana. Jaime chega com Vitória, com ambos a ficarem chocados a olhar para as coisas de Vitória (Teresa Tavares) no chão. Jaime fica aflito por Lalá reparar agora nas cartas de Mário espalhadas na mesa.