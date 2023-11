Jaime está caidinho por Gabriela: «Desenvolvi sentimentos fortes por ela»

Há 2h e 5min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) está a discutir com Teodoro (Nuno Homem de Sá) por ele achar que ele está a ser enganado pela mulher com quem fala na net quando Bárbara (Madalena Brandão) entra, com esta a ficar deleitada a ouvir Jaime a dizer que sente que essa mulher pode ser a pessoa da sua vida.