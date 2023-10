Jaime faz ciúmes a Camila: «À vezes o caixote de lixo de uns é o tesouro de outros»

Há 1h e 31min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) insinua a Camila (Ana Varela) que ela pelos vistos não está a perder tempo em seguir com a sua vida por a ter apanhado com Jorge, Camila riposta que foi ele que a traiu com Mia e Madalena e não ela. Jaime pica Camila a dizer que só veio ali para falar com Bárbara (Madalena Brandão) e não com ela.