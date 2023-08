Há 1h e 58min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) liga furioso para Guida (Rita Nascimento), convicto que ela está no hostel com Salvador. Guida e Salvador saem da loja de roupa ao lado do hostel, explicando a Jaime que era ali que estavam. Jaime permanece descontrolado a pensar que eles foram fazer sexo para a loja. Guida vira costas ao pai, sem paciência para aquela conversa.