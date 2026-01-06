Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
A Sentença

Janeiras interrompidas: tradição ou barulho fora de horas-

Há 1h e 8min
Janeiras interrompidas: tradição ou barulho fora de horas- - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Tradição fora de hora». Na véspera do Dia de Reis, perto da meia-noite, um grupo de cantares percorria as ruas da freguesia a cumprir a tradição das janeiras quando decidiu atuar em frente a um alojamento local. Rute, proprietária do espaço, insurgiu-se contra o barulho, alegando que a música fora de horas estava a incomodar e a assustar os hóspedes, e chamou as autoridades, que acabaram por interromper a atuação. Antónia, representante do grupo, acusa Rute de hostilidade à tradição e de difamação, após uma publicação feita nas redes sociais nessa mesma noite. Por isso, recorre à Justiça para exigir uma indemnização. Rute, por sua vez, afirma também ter sido lesada e pede uma compensação pelos prejuízos causados pelo grupo de cantares.

A Sentença

13:30

Roupas, horta e até o ar: quando o fumo da vizinha toma conta da casa

A Sentença
24 nov 2025, 16:51
16:56

Quando a memória volta… mas a pessoa muda

A Sentença
19 nov 2025, 16:49
15:01

Reencontro fatal: O gesto de carinho que acabou em tragédia

A Sentença
11 nov 2025, 17:40
14:58

Nudez em disputa: atriz recusa alterações no guião e vai a tribunal

A Sentença
10 nov 2025, 18:59
19:49

Professora deixa marido por uma colega: os três trabalham na escola dos filhos gémeos

A Sentença
7 nov 2025, 17:48
Mais A Sentença

Mais Vistos

Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Dois às 10
4 jan, 22:25
1

Ruy de Carvalho

Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
2

Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge

Dois às 10
Hoje às 12:02
3

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
4

Marisa

Dois às 10
Hoje às 11:59
5

Maycon

Dois às 10
2 jan, 08:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela o que Marisa lhe disse fora das câmaras. Esta foi a revelação que poucos esperavam

Dois às 10
Há 3h e 12min

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Novelas
Hoje às 14:13

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

1ª Companhia
Há 2h e 7min

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

1ª Companhia
Há 3h e 29min

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Novelas
Há 2h e 17min

O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave

V+ TVI
Hoje às 14:09

TVI PLAYER

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Dois às 10
Hoje às 11:25

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Dois às 10
Hoje às 12:39

Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story

Dois às 10
Hoje às 09:50

Última Hora - Autocarro português envolvido em acidente em França

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:23

Amor à Prova: episódio de estreia

Amor à Prova
Ontem às 22:10

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Dois às 10
Hoje às 12:38
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Janeiras interrompidas: tradição ou barulho fora de horas-

A Sentença
Há 1h e 8min

TVI - Em cima da hora - 6 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Dois às 10
Hoje às 12:39

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Dois às 10
Hoje às 12:38

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Dois às 10
Hoje às 12:37
Mais

NOVELAS

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem às 22:07

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Novelas
Hoje às 09:00

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Novelas
Ontem às 21:45

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Ontem às 11:06

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Novelas
Ontem às 14:31

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Novelas
Ontem às 12:26