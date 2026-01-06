Janeiras interrompidas: tradição ou barulho fora de horas

Há 1h e 8min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Tradição fora de hora». Na véspera do Dia de Reis, perto da meia-noite, um grupo de cantares percorria as ruas da freguesia a cumprir a tradição das janeiras quando decidiu atuar em frente a um alojamento local. Rute, proprietária do espaço, insurgiu-se contra o barulho, alegando que a música fora de horas estava a incomodar e a assustar os hóspedes, e chamou as autoridades, que acabaram por interromper a atuação. Antónia, representante do grupo, acusa Rute de hostilidade à tradição e de difamação, após uma publicação feita nas redes sociais nessa mesma noite. Por isso, recorre à Justiça para exigir uma indemnização. Rute, por sua vez, afirma também ter sido lesada e pede uma compensação pelos prejuízos causados pelo grupo de cantares.