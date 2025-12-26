Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»

Há 26 min
JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada» - TVI

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) chega com JD (Pedro Sousa), Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas). Anita (Marina Mota) fica aliviada ao ver JD. Mariana percebe que Anita sabia do regresso de JD e não lhe disse nada. Óscar assume que foi ele que pediu para não dizer nada, até o encontrarem. Vão todos para o quarto, para falarem melhor. Anita liga a Hector (Christian Escuredo) e deixa mensagem para lhe ligar com urgência. Mariana diz que a casa de JD é onde ela e Carlota estão, mas ele não faz ideia de quem seja Carlota. Óscar relembra-o de que é a sua filha, mas JD não tem qualquer emoção. Mariana conta-lhe alguns pormenores da sua história. Está obstinada em fazer com que JD se lembre de quem é, mas ele não se lembra de nada e só fica cada vez mais nervoso. JD não quer continuar a ouvir como era a sua vida, porque não se lembra de nada. Para que Mariana o deixe em paz, JD diz que tem namorada. Mariana fica em choque e quer saber quem é. JD diz que foi ela que cuidou dele e lhe contou o que tinha acontecido. JD vai embora e Mariana quer ir atrás dele. Óscar e Isabel tentam travá-la, mas sem sucesso.

Mais Vistos

Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Secret Story
Ontem às 15:37
1

Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Secret Story
Ontem às 15:21
2

Estes são os 5 signos mais beneficiados em 2026 - e há um que pode viver um grande ponto de viragem

V+ TVI
Ontem às 10:51
3

Dinheiro em alta: estes são os signos com mais sorte financeira em 2026

V+ TVI
Ontem às 11:55
4

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Secret Story
6 mar, 13:54
5

Horóscopo do amor 2026: estes são os signos que vão viver os melhores romances

V+ TVI
Ontem às 16:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Secret Story
Ontem às 13:06

Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

Dois às 10
Ontem às 15:25

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
Ontem às 11:03

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 09:13

Lotaria Clássica de Natal: saiba quais são os números vencedores

Dois às 10
Ontem às 12:50

Casais famosos portugueses que se separaram em 2025

V+ TVI
Ontem às 10:35

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 54min

Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»

Secret Story
Há 1h e 50min

Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025

Secret Story
25 dez, 21:30

O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro

Secret Story
Há 3h e 19min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:40

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Secret Story
25 dez, 12:18
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana faz uma promessa a JD: «Vou ficar aqui à tua espera o tempo que for preciso»

A Protegida
Há 25 min

JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»

A Protegida
Há 26 min

A Protegida: Aruna está no lodo e a culpa é de Virgílio

A Protegida
Há 27 min

A Protegida: O reencontro de Mariana e JD ao fim de 2 anos

A Protegida
Há 28 min

A Protegida - A Protegida: Mariana e JD reencontram-se - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 29 min

A Protegida: Gonçalo e Catarina entram em despique

A Protegida
Há 29 min
Mais

NOVELAS

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Novelas
Ontem às 11:03

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:40

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

Novelas
Ontem às 12:47

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
Ontem às 10:24

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

Novelas
Ontem às 09:53

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

Novelas
Ontem às 10:02