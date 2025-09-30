Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado) festejam por terem conseguido correr com Óscar (Joaquim Horta), mas disfarçam. Laura (Alexandra Lencastre) vê JD (Pedro Sousa) e pergunta-lhe se veio buscar a filha para passear. Mariana (Matilde Reymão) diz que não e que JD vai voltar para o palacete para proteger a filha. JD recusa-se a ficar um minuto que seja longe da filha e todas se emocionam. Benedita (Maria do Céu Guerra) aprova o regresso de JD ao palacete.
JD enfrenta todos: «Ou eu fico ou a minha filha vai comigo»
Há 1h e 55min