Jéssica Antunes e Rui Figueiredo anunciam: «Comprometemo-nos que seria em 2025»

Hoje às 10:29

No «Dois às 10», recebemos Jéssica Antunes e Rui Figueiredo. O casal conheceu-se e apaixonou-se no «Big Brother – A Revolução». Noivos, Jéssica Antunes e Rui Figueiredo revelam que o casamento vai acontecer em 2025. O ex-concorrente fala-nos do seu negócio e de como surgiu a ideia de transformar sementes de girassol em alimento. Quanto a terem mais filhos, o casal revela que já «fechou a loja», e apresentam a bebé Benedita que faz amanhã cinco meses.