Hoje às 10:22

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cristina Ferreira falam sobre os detalhes que Jéssica Athayde avançou sobre o casamento com Diogo Amaral. A atriz até falou do número de convidados, que de 180 vai ter de passar para 120. Vimos uma fotografia que foi recentemente partilhada pelo casal.