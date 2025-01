Há 3h e 15min

No «Dois às 10», Jessica Athayde partilhou a experiência de um aborto espontâneo dias antes do seu casamento com Diogo Amaral. A atriz falou abertamente sobre o impacto emocional do acontecimento e como lidou com a situação durante o período de celebração do casamento. O casal casou em Novembro de 2024.

Cláudio Ramos destacou a importância de falar sobre este tema e o apoio necessário às mulheres que passam por situações semelhantes.

Saiba mais em TVI Player