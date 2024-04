Jéssica descobriu que tinha cancro dias depois de ser mãe - Veja a conversa completa

Hoje às 12:02

No «Dois às 10», conhecemos a história de Jéssica Silva que descobriu que tinha um cancro raro no pâncreas dias depois de ser mãe pela segunda vez. Tem uma filha com 4 anos, e outra com 10 meses. Neste momento está a fazer quimioterapia paliativa. Sabe que pode nunca conseguir eliminar a doença por completo. Mas tudo o que mais deseja é conseguir acompanhar as filhas por mais anos com qualidade de vida.