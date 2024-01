Jéssica Galhofas fala do romance com Francisco Vale: «É a minha alma gémea! Somos inseguros os dois»

Há 1h e 31min

No «Goucha», Jéssica Galhofas, ex-concorrente do Big Brother 2023, faz o balanço da sua participação no reality show da TVI. A nossa convidada fala-nos do seu companheiro e também ex-concorrente Francisco Vale.

Jéssica chegou há pouco tempo de França com a família e está a viver atualmente num parque de campismo da Costa da Caparica. Tirou o curso de hotelaria e, em França, trabalhou na área, mas a sua grande paixão é o futebol. Jogou federada, na posição de lateral e sonha um dia representar a seleção portuguesa. A sua última relação foi muito complicada e agora tem medo de se apaixonar. Está solteira há um ano. ​Afirma que tem o talento de enervar os outros e gosta de provocar até ao limite. ​