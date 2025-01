Há 1h e 47min

No «Dois às 10», a ex-concorrente do «Desafio Final» Jéssica Galhofas fala da incompatibilidade com o concorrente David Maurício.

Jéssica Galhofas explica os motivos que a levaram a entrar na casa e afirma: «Foi a melhor experiência da minha vida, mudou tudo na minha vida».