Há 2h e 43min

No «Dois às 10», Jéssica Galhofas, a ex-concorrente do «Big Brother - Desafio Final», faz as suas previsões para o próximo a sair da casa e admite que fora desta até poderá vir a dar-se com Diana Lopes, mas aponta várias críticas ao seu jogo no reality show.