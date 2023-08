Jéssica Mária: «Foi por isso que, assim que pude, mudei o meu cabelo...»

Há 1h e 53min

No «Goucha», a ex-concorrente da «Casa dos Segredos 3», revela porque assim que abandonou o programa mudou de visual, admite que não estava preparada para a realidade após sair da casa. Jéssica Maria admite que as entrevistas não eram sobre ela, mas sempre focadas na sua relação com Cláudio Viana.