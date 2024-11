Há 1h e 12min

No «Dois às 10», recebemos Jéssica Vieira, a concorrente expulsa na última gala do «Secret Story». Partilhamos imagens das declarações da mãe de Jéssica sobre Afonso e a aproximação à filha. Jéssica Viera afirma que tem uma relação muito forte com a mãe e assegura que a mãe gosta de Afonso.