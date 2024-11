Jéssica revela tudo sobre Afonso e Cláudio Ramos perde aposta - Veja a conversa completa

Há 1h e 25min

No «Dois às 10», a saída da concorrente Jéssica ficou marcada pela disputa entre a mãe e Afonso, afinal com quem dormiu a concorrente? Cláudio Ramos fez apostas e perdeu a ex-concorrente revela tudo. Jéssica revela que teve uma relação amorosa difícil e que se perdeu de si mesma. Partilhamos as imagens da aproximação entre Jéssica e Afonso. Partilhamos imagens das declarações da mãe de Jéssica sobre Afonso e a aproximação à filha. Jéssica Viera afirma que tem uma relação muito forte com a mãe e assegura que a mãe gosta de Afonso. Partilhamos imagens de alguns conflitos em que a ex-concorrente se envolveu dentro da casa, Jéssica partilha que não se identificou com algumas atitudes da concorrente Renata. Jéssica esclarece discussão com Ruben.