Jéssica sobre o pai: «Nesse dia vi-me livre do monstro que me acompanhava»

Há 2h e 44min

Aos 26 anos Jéssica tornou-se adulta à força. Teve uma infância marcada pelo abandono e uma mãe toxicodependente. Foi obrigada a viver com o pai, que a abandonou quando tinha dois anos. Passou por uma adolescência conturbada. Acabou por ficar entregue à sua própria sorte. Contra todas as expectativas conseguiu seguir uma vida honesta e escreveu um livro, ‘Tudo tem um começo’, que lhe serviu de catarse contra todos estes fantasmas do passado.