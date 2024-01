Joana Alvarenga recorda como a avó foi tratada nas urgências: «Esteve o dia todo sentada com a cabeça do fémur partida»

Há 34 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de atriz Joana Alvarenga que recorda o dia em que a sua avó sofreu um acidente em casa. A idosa de 90 anos que sofre de demência, dirigiu-se às urgências, e foi-lhe dito que não tinha nada partido. No entanto, a avó da atriz tinha efetivamente a cabeça do fémur partida. Após várias reuniões entre vários médicos, estes chegaram a uma conclusão, e comunicaram o veredicto à nossa convidada, que não sabia o que responder.