Joana Amaral Dias: «Agredida, violada, espancada e deixada à morte... esta condenação não lha vai tirar»

Há 26 min

No «Dois às 10», a psicóloga comenta o caso de uma mulher que terá sido vítima de atos de horror por parte do namorado. Sofia Matos, advogada, explica as medidas de coação aplicadas ao agressor.