Joana Amaral Dias deixa alerta para os pais: «Estamos a criar imbecis digitais!»

Há 9 min

No «Goucha», a psicóloga alerta para como as redes sociais e telemóveis podem ser prejudiciais para as crianças em tenra idade. Explica que os seus filhos estão impedidos de ter telefones com redes sociais antes dos 15 anos.