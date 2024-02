Joana Amaral Dias sobre envenenamento do pai: «Não fui eu que fiz queixa contra a minha madrasta»

Há 37 min

No «Goucha», a psicóloga comenta as acusações, feitas contra a madrasta, pela morte do pai. A madrasta da comentadora do «Dois ás 10» explica de onde surgiram estas suspeitas e quem realmente fez a queixa em relação à madrasta.