Pipo e Joana foram o primeiro casal sensação da série juvenil «Morangos com Açúcar», mas antes de conhecer Pipo, Joana (Benedita Pereira) namorava com Ricardo (Diogo Amaral). Na festa de anos dos 18 anos de Joana, acontece também a primeira cena icónica, em que a ex-moranguita termina com a relação de uma forma hilariante.