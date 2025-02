Há 51 min

Em «Festa é Festa», Joana (Inês Faria) foi ao café ter com os pais, mas ao ver Gabanna (Bruno Cabrerizo), vai ter com ele e manda-lhe algumas indiretas. Gabanna fica desconfortável, pois ainda se lembra do último encontro que tiveram. Delfim (António Melo) vê a filha a falar com Gabanna e quer saber o que se passa ali. Joana adota a sua postura de inocente e Delfim pergunta a Gabanna se se está a atirar a Joana.