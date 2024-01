Joana devolve a autoestima a doentes oncológicos e com alopecia

No «Dois às 10», Joana Carneiro reconstrói sobrancelhas através da técnica de microblading. Conta-nos que começou por fazer voluntariado no IPO onde maquilhava de forma gratuita e percebeu que a maquilhagem fazia a diferença na vida dos doentes oncológicos. Percebeu ainda que com o trabalho que faz nas sobrancelhas poderia ajudar as pessoas a mudar a vida e a forma como a encaram. Surgiu então o projeto “Pigmentos de Amor”.