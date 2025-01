Joana Diniz está interessada em João Ricardo? Cláudio Alegre reage: «Está numa fase muito insegura da vida. Tudo o que ela passou...»

Hoje às 11:38

No «Dois às 10», recebemos Cláudio Alegre, o 5º concorrente expulso do «Secret Story - Desafio Final». O jogo acabou para este concorrente que teve de abandonar ontem a casa. O ex-concorrente responde à questão dos apresentadores sobre se Joana Diniz está ou não interessada ou não em João Ricardo, e menciona a «bagagem do exterior» que Joana Diniz traz para dentro da casa. O nosso convidado comenta, ainda, a postura de Daniela Santos dentro do reality show.