Joana e os filhos viveram anos de terror às mãos de um agressor: «Corríamos risco de vida»

Há 3h e 2min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Joana Silva, que juntamente com os filhos viveu durante anos às mãos de um agressor. A nossa convidada explica que tudo começou durante a fase do namoro, em que começaram a ocorrer alguns episódios de violência doméstica. Mais tarde, já com os filhos na equação, a agressividade estendeu-se para as crianças também. Foi após do nascimento do terceiro filho, que a nossa convidada decidiu fugir de casa juntamente com os três filhos.