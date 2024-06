Joana enfrenta Lalá e acaba morta

Há 1h e 55min

Em «Cacau», Joana (Alda Gomes) diz a Lalá (Inês Castel-Branco) que vai mesmo desistir da queixa a Jaime (Sérgio Praia) e também denunciá-la como tendo sido a mentora daquela história, sendo a única maneira de sair ilesa de não ter mais problemas com a justiça. Lalá atira-se a Joana a dizer que não a vai deixar fazer isso. Lalá dá um empurrão mais forte a Joana que a faz cair no chão, batendo com a cabeça. Joana cai inanimada. Valdemar (Vítor Hugo) não vai a tempo de impedir que aquilo suceda.