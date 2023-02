Joana está mais perto da verdade do que pensa

18 jan, 23:21

Em «Para Sempre», Joana (Sílvia Chiola) desconfia da história da tareia de Pedro (Diogo Morgado) a Álvaro (Fernando Rodrigues) e acha que é uma desacreditação às pessoas do Soajo e tem tudo a ver com a mina. Ela aconselha Lourenço (Pedro Sousa) e Clara (Inês Castel-Branco) a procurarem a verdade em vez de acusarem Pedro e sai do gabinete do irmão.