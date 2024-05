Há 3h e 48min

Manuel Luís Goucha foi até ao Algarve conversar com Joana Lemos, ex-piloto portuguesa. O apresentador já partilhou o excerto nas redes sociais e contou que se falará de tudo, até do casamento com Lapo Elkann, um dos herdeiros Agneli e muitas vezes tido como o «último príncipe de Itália. Não perca a conversa.