Há 2h e 24min

No «Goucha», o nosso apresentador foi até ao Algarve para conversar com a ex-piloto Joana Lemos, casada com o milionário e herdeiro Lapo Elknann. Questionada por Goucha, a nossa convidada recorda como foi entrar na família do marido e fala-nos de alguns membros da mesma, rebatendo algumas críticas, Lapo é herdeiro de um dos maiores impérios de Itália.