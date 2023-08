Ontem às 23:07

Em «Para Sempre», Anabela (Susana Mendes) recebe Joana (Sílvia Chiola) em sua casa e conta que a polícia veio à procura de Ruca (Ricardo Sá), mas não sabe o que se passou. Joana diz que não quer ter mais nada a ver com Ruca porque ele já foi violento com ela e sai. Joana vem do piso superior e ouve Ruca a falar ao telemóvel a dizer que tem de estar sempre alguém com o gajo e sai. Joana segue-o.