Joana Sobral emociona-se ao falar de cancro da mãe: «Tenho muito medo de a perder»

Há 3h e 4min

No «Goucha», Joana Sobral recorda uma das piores fases da sua vida no período em que a mãe lutava pela vida. Fala dos ataques de ansiedade derivados do medo de perder a familiar, do abandono do pai e revela a tipo de relação que mantêm com este. Fala da surpresa que foi para si perceber o apoio da família e dos amigos enquanto esteve dentro da casa do «Big Brother», da qual saiu com o quarto lugar na final.