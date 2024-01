Joana tem um sentimento por Francisco Monteiro? Márcia responde: «Eu vi isso nas últimas semanas»

Há 3h e 6min

No «Dois às 10», Márcia Soares, a terceira finalista do Big Brother 2023, fala-nos da relação conturbada com Joana Sobral, que começaram por ser amigas, rivais e depois amigas novamente. A nossa convidada diz que a sua intuição em relação a Joana, afinal estava correta e revela: «Quanto mais próxima eu estava de Francisco Monteiro, mais o clima com a Joana ficava estranho». A concorrente acha que Joana tem realmente um sentimento pelo vencedor do Big Brother.